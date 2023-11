Vi ricordate Arnautovic il disturbatore d'interviste ai tempi del Triplete? Quello stravagante e un po' matto Marko ha lasciato spazio ad un maturo e posato nuovo Arna. Il Marko Arnautovic 2.0 che rilascia interviste nel pre-gara di Champions League con tanto di pacatezza e postura da ormai uomo che non ricorda neanche il ragazzino che tredici anni fa si dilettava a far ridere i compagni mentre rispondevano ai giornalisti. Ma il karma è come l'amore, si prende sempre tutto il tempo necessario prima di tornare a mo' di boomerang.

Ed ecco che, mentre l'austriaco rispondeva anche molto seriamente alle domande dei giornalisti durante le varie attività della vigilia, spuntano due nuovi disturbatori in versione Arna 1.0: Calhanoglu e Thuram, ripresi peraltro da un cameraman speciale (ovvero Federico Dimarco),non hanno smesso un attimo di tentare di farlo ridere come mostrano le simpatiche immagini pubblicate dall'Inter attraverso i social: "Le interviste sono sempre speciali".

