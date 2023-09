Tre vittorie su tre. Tre clean sheet su tre. Otto gol fatti e zero subiti. L'Inter di Simone Inzaghi inizia al meglio la stagione e spazza via dubbi e critiche di un'estate intera. Una squadra bellissima da vedere, capace di far divertire e soprattutto vincente. Una squadra arrabbiata dopo la finale di Istanbul e decisa a tornare a vincere in Italia.

Perché il mercato dell'Inter è stato criticato sulla base di un calcio parlato e non giocato? Eppure bastavano le amichevoli estive per capire che questa squadra, nonostante tanti addii e altrettanti innesti, non ha mai cambiato credo tattico. Frutto di un lavoro sontuoso di mister Inzaghi. Anche lui, messo in discussione ad inizio stagione. "Inter indebolita", ma di cosa esattamente?

E il paragone tra la ThuLa e la LuLa forse è la chiara testimonianza di tutto questo discorso. Per molti l'Inter si è indebolita perché ha perso giocatori importanti come Lukaku e preso "scommesse" come Thuram. Poi ti accorgi di come il francese sia un Giocatore con la g maiuscola, capace di legare il gioco con i compagni di squadra dopo pochi mesi di lavoro, con una qualità superiore di giocata e con una velocità di pensiero superiore rispetto al belga. E Lautaro, che tanto aveva amato la LuLa, glissa la domanda sull'ex compagno di squadra nel post partita e scopre l'esistenza di un altro partner perfetto.

E allora pensiamo al presente. Godiamoci il presente. Godiamoci questa meravigliosa squadra e sosteniamola. Perché se lo merita, perché è spettacolare, perché chi c'è oggi è rimasto e ha scelto la nostra maglia. È questa la vera arma segreta di uno straordinario gruppo.