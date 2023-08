La scelta di Gianluca Scamacca di sposare il progetto sportivo dell'Atalanta, nonostante le lusinghe dell'Inter, è corretta, secondo Nicola Ventola, che a Bergamo diventò beniamino dei tifosi a suon di gol: "Non me l'aspettavo, ma ragionando con la sua testa, anche se mi cercano Inter, Milan o Juve, io vado all'Atalanta perché comunque devo ancora affermarmi - le sue parole a DAZN -. E' la squadra top per fare il salto di qualità, per poi arrivare ad alti livelli".