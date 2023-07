"Tikus è Nerrazzurro!". È questo il messaggio social di Sportcover, l'agenzia che cura gli interessi di Marcus Thuram, dopo l'annuncio dello sbarco all'Inter dell'attaccante francese: "Un grande passo per Marcus, che si unisce alla leggenda della Serie A e finalista del '23 in Champions League per i prossimi 5 anni! Bravo Marcus".

