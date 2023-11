L'ex tecnico dell'Inter, Andrea Stramaccioni, oggi stimato opinionista DAZN, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Juve-Inter in programma domenica sera a Torino.

Stramaccioni, che partita si aspetta domenica sera?

"L’Inter nel suo dna ha più qualità ad impostare e a controllare possesso e gioco, ma la Juve in casa ha una marcia in più, sarà più aggressiva del solito".

Difese simili, ma l’Inter ha segnato 10 gol in più.

"Sono squadre impostate diversamente. L’Inter ha disputato la finale di Champions ed ha trovato in Thuram un elemento di eccellente contributo. La Juve viene da un’annata difficilissima e Allegri è stato abile a tornare lassù con meno mezzi del solito".

Dove si deciderà la partita?

"A centrocampo, viste anche le assenze bianconere. Se l’Inter riuscirà ad imporre tempi e ritmi e comincerà a rifornire con continuità i due li davanti, per Allegri diventa tutto molto difficile. Per quanto riguarda la Juve, attenzione agli spazi in ripartenza e alle palle inattive".

Si dice che l’Inter è più forte ma la Juve ha il vantaggio di non fare le Coppe.

"L’Inter è la squadra più completa del campionato, e nei primi 11 solo il Napoli ha la sua qualità. La Juve è solida, organizzata, ha fame e meno da perdere".

Lautaro e Thuram sono la coppia più forte della A?

"A livello di valori il podio se lo dividono di sicuro con Lukaku e Dybala, ma in poco tempo i due interisti hanno raggiunto un’intesa impressionante".

Quali saranno gli uomini decisivi?

"Chiesa e Calhanoglu".

Come finisce Juve-Inter?

"Con un pareggio".