La bella notizia? L'Inter non incassa gol in trasferta, cosa che in questa stagione è stata una rarità. La cattiva? Il non farsene niente di questo dato statistico, perché anche alla voce gol segnati questa sera il referto recita zero. Un risultato che in Spagna chiamerebbero 'gafas', che premia e dà coraggio alla Sampdoria di Dejan Stankovic e punisce una squadra che non avrebbe alcun motivo per essere nervosa visti i preamboli e invece, scavalcato il primo quarto d'ora di gioco dove l'Inter sembrava avere già messo in chiaro le cose, tradisce troppa frenesia e altrettanto pesante mancanza di idee.