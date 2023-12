Tra domani e dopodomani, si chiuderanno i gironi di Champions. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi proprio per parlare di questo argomento.

Ai nerazzurri che cosa suggerisce?

"Premessa: come visto in campionato contro l’Udinese, l’Inter sta attraversando un ottimo momento di forma. Tutti i giocatori sono in buone condizioni. Però la Real Sociedad è una gran brutta cliente. Sa giocare a calcio, la sua manovra è rapida. Se le dai spazio, se lo prende e ti mette in difficoltà".

Quindi?

"Per vincere i nerazzurri dovranno pressare, pressare e ancora pressare. Non devono permettere agli spagnoli di fare il loro gioco".