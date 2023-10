"Grande autostima e poco rispetto dell'avversario ci rende presuntuosi, al contrario sembriamo deboli". È uno dei passaggi della conferenza stampa di Luciano Spalletti, atteso da due impegni cruciali verso il prossimo Europeo. Il ct della Nazionale esclude l'ampio turnover tra il match contro Malta e Inghilterra: "Abbiamo di fronte due partite difficilissime dove attraverso comportamenti ben visibili possiamo rendere e dare forza all'immagine di questa Nazionale. Noi non snobbiamo nessuno e non abbiamo difficoltà nel presentarci a Wembley contro coloro che hanno fatto il calcio per disputare la nostra partita. Cercheremo di fare una formazione che permette di avere dei calciatori in tutte e due le situazioni puliti per fare la squadra forte di cui siamo vestiti. Non si prendono decisioni a lungo termine sulla base di emozioni momentanee".

Spalletti apre poi alla possibilità di vedere gli azzurri in campo con il 3-5-2 contro l'Inghilterra? "Nel convocare Bastoni, Dimarco, Acerbi, Darmian si lascia questa possibilità. Fanno quel gioco dalla mattina alla sera, per cui se ci fossero dieci minuti da ultimo da fare in quella maniera ci sono le pedine giuste. Non sono bocciature le mancate convocazioni di chi c'era a settembre".

