Dopo i test in famiglia ad Appiano Gentile con Lugano e Pergolettese, l'Inter scenderà in campo domani, allo Yanmar Field Nagai di Osaka, per sfidare l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell'ex Marcelo Brozovic, nell'ambito del programa di amichevoli della tournée giapponese: l'appuntamento è per le 12.20, su DAZN e Sky Sport, ma anche su FcInternews.it che vi proporrà come al solito il live testuale della partita. Il 1° agosto, sempre alla stessa ora, ma allo stadio Olimpico di Tokyo, Lautaro Martinez e compagni se la vedranno col PSG dell'altro ex Milan Skriniar.

