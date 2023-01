Non sarà forse come quello segnato due anni fa contro il Cagliari, che consegnò praticamente all'Inter lo Scudetto numero 19 della propria storia. Ma il gol di Matteo Darmian di questa sera ha comunque la sua importanza non indifferente. La sua stoccata con palla in buca d'angolo a battere Juan Musso certifica una vittoria meritata, dove l'Inter ha mostrato le giocate migliori e soprattutto la maggior determinazione nell'inseguire la vittoria, al cospetto di un'Atalanta annunciata come una tigre e ridotta ad un gattino mansueto, capace solo due volte di impensierire veramente André Onana. Nemmeno l'inserimento delle bocche da fuoco Ademola Lookman e Rasmus Hojlund scuote più di tanto gli orobici, quasi sempre ben controllati dalla difesa nerazzurra che poi quando ha campo aperto cerca sempre di fare male.