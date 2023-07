Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che vede protagonista André Onana arrivano da Sportitalia. Secondo quanto raccolto dall'emittente televisiva, l'Inter ha in programma una conference call con il Manchester United per definire l’operazione: i nerazzurri, viene riferito, contano di chiudere entro domani. La cessione dell'ex Ajax dovrebbe portare in cassa circa 55 milioni di euro.

