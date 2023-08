Con la pista che porta a Gianluca Scamacca ora in salita visto il recente inserimento dell'Atalanta, l'Inter torna prepotentemente ad aprire il file con l'Arsenal per Folarin Balogun. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, che evidenzia come l'americano sia sempre stato la prima scelta e la priorità del Biscione, i nerazzurri hanno avuto nuovi contatti con il club inglese nelle ultime ore: si può chiudere a 35 milioni di euro. E ci sarebbe l'apertura dei Gunners alla cessione.

