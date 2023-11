Stando a quanto risulta a La Repubblica, oggi è andato in scena un incontro tra l'Inter e Regione Lombardia per discutere dei nodi traffico e trasporti rispetto all'idea del club nerazzurro di costruire un nuovo stadio a Rozzano. Nello specifico, Alessandro Antonello, CEO Corporate del club milanese, prima di volare a Londra per un viaggio di lavoro, ha esposto al presidente Attilio Fontana e al suo assessore al Territorio, Gianluca Comazzi, i punti salienti di un progetto che prevede un impianto da 70mila posti circondato da negozi e ristoranti che la società vuole costruire su un’area privata a Rozzano. Dopo questo summit, riferiscono i colleghi, verrà dato il via ai tavoli tecnici sul tema della mobilità nell’area.

