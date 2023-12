Ancora un anno in nerazzurro per Matteo Darmian, freschissimo di rinnovo di contratto, prolungato fino al 30 giugno 2025. L'ex United aveva già rinnovato il suo contratto la scorsa stagione fino al 30 giugno 2024, più l'opzione per la stagione successiva. Opzione 'addizionale' già maturata che rende di fatto automatico lo scatto del nuovo contratto; motivo per il quale il club di Viale della Liberazione ha annunciato oggi il prolungamento. Uno scatto che, rientrando nei termini del 2023, fa usufruire l'inter dei vantaggi del Decreto Crescita. Darmian, che aveva già giovato delle agevolazioni previste dal suddetto decreto con il suo ritorno in Italia nella stagione 2019-20, continuerà ad usufruirne come fa sapere la Gazzetta dello Sport che poi precisa: "Guadagnerà 3,2 netti a stagione, con un netto risparmio per il club di via della Liberazione sul lordo".

