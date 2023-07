Yann Sommer e Anatoliy Trubin in prima fila per il ruolo di portiere dell'Inter per la prossima stagione, una volta certificata la partenza di André Onana. Ma se la corsa ai due giocatori dovesse complicarsi? I nerazzurri, ricorda la Gazzetta dello Sport, hanno comunque nel proprio mazzo diversi nomi alternativi, con i loro pregi e le loro difficoltà: si parte da Keylor Navas, che pur avendo 36 anni dà ancora ampie garanzie sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tecnico: bravo tra i pali, è uno anche abituato a giocare la palla coi piedi e a far partire l’azione, sia da dietro che con precisi lanci lunghi. C'è un assenso di massima da parte dell'ex Real Madrid fuori dal progetto PSG, ma la pista è congelata.

Hugo Lloris, attualmente al Tottenham ma anche lui come Navas lontano nelle gerarchie di Ange Postecoglou, vanta un ingaggio comunque importante e non sembra molto entusiasta di coprire il ruolo di 'chioccia'; si continua a monitorare anche la pista Giorgi Mamardashvili, ma il nazionale georgiano Under 21 è molto vicino al Bayern Monaco pronto a spendere 35 milioni di euro. Infine, c'è Marco Carnesecchi, da tempo sui taccuini nerazzurri ma sul quale l'Atalanta intende puntare dopo la buona stagione a Cremona. I bergamaschi sembrano intenzionati ad affidargli il posto da titolare già dalla prossima stagione, a meno ovviamente di offerte “monstre” che in viale della Liberazione non vengono nemmeno prese in considerazione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!