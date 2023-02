Già virale lo screzio tra Lukaku e Barella al tramonto del primo tempo di Samp-Inter. All'ennesima sbracciata di disappunto del centrocampista, l'attaccante non si è trattenuto ed è partito il rimbrotto plateale. "Si vede un Lukaku furioso che prima agita il dito come a dire no, mentre contemporaneamente muove le braccia quasi a voler imitare i gesti di Nicolò - racconta oggi la Gazzetta dello Sport -. E poi urla addosso al compagno la sua frustrazione: «Non si fa così, non ti permettere, basta» . Il «basta» è stato triplicato, segno di un crescente fastidio , e a chiudere il siparietto qualcosa che sembrerebbe un “vaffa” con insulto annesso alla madre. Lo stesso Inzaghi a fine partita ha tirato le orecchie a entrambi, ma ha pure spento l’incendio: «Sono cose che non mi piacciono, non devono succedere, ma a volte nei campi possono capitare… All’intervallo, comunque, avevamo già chiarito. Non succederà più. E poi loro sono pure grandi amici»".

Nervi tesi anche e soprattutto per un risultato che, nonostante le diverse palle-gol, non si stava sbloccando. E poi non si è sbloccato mai. "Impossibile dire se questo nervosismo (ingiustificato) sia figlio in parte anche della frustrazione nel vedere davanti una squadra lanciata nell’iperspazio come il Napoli di Spalletti, ma di certo non basta questo litigio a far partire l’Sos dentro allo spogliatoio di Inzaghi. I duellanti Lukaku e Barella sono amici per davvero, anche fuori dal calcio, e ognuno scherza spesso sui difetti dell’altro, in privato e pure in pubblico. Ieri sono rientrati insieme nel secondo tempo discutendo senza particolari isterie e Simone ha voluto che salutassero insieme la partita: al 66’ il tecnico ha sostituito insieme Romelu e Nicolò, facendo entrare Dzeko e Brozovic a caccia di fortuna. Evidentemente, non era serata né per il belga né per l’azzurro", scrive la rosea.

