Complice la vittoria maturata nel derby contro il Milan , Asllani è diventato ufficialmente a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter: l' obbligo di riscatto dall' Empoli è infatti scattato con il primo punto in campionato conquistato dal mese di febbraio in poi e ora il club nerazzurro dovrà sborsare altri 10 milioni di euro dopo i 4,5 versati nell'estate per il suo prestito oneroso.

Dopo aver trovato poco spazio nella prima parte di stagione, la musica sta cambiando e Asllani sta acquistando sempre più spazio nelle gerarchie di centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter lo considera un elemento cardine per il futuro. Con il rientro in base di Fabbian, di ritorno dal prestito alla Reggina, e l'uscita di Gagliardini, bisognerà capire quale sarà il futuro di Brozovic: in caso di un su addio, Asllani diventerebbe a tutti gli effetti il vice Calhanoglu e il suo minutaggio potrebbe raddoppiare. "In viale della Liberazione c'è la convinzione di avere tra le mani un futuro campione, ma per mettere la sua carriera sui binari giusti c'è bisogno di più spazio", riporta la Rosea.