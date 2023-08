Premessa: le probabilità che Joaquin Correa lasci l'Inter prima della fine di questa sessione di mercato sono sostanzialmente basse. Finora - conferma la Gazzetta dello Sport - per l'argentino sono arrivati "solo timidi approcci dall'estero per un prestito e una fugace voce d'Arabia Saudita nel pieno dell'euforia divoratrice della ricca Pro League". Ma chi arriverebbe alla corte di Simone Inzaghi in caso di addio del Tucu? La rosea non ha dubbi in merito: considerata sbiadita la possibilità di vedere Folarin Balogun a Milano per via dei costi eccessivi, l'idea più verosimile per completare il reparto porta dritti ad Alexis Sanchez, svincolato dal Marsiglia dopo una stagione in cui ha totalizzato 44 presenze condite da 18 gol, tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League.

"Certo non si tratterebbe di un colpo in grado di stravolgere la formazione di Inzaghi (il cileno compirà 35 anni a dicembre), ma le 9 reti della sua ultima stagione interista si avvicinano in modo preoccupante alle 10 che Correa ha messo in fila in due anni in Lombardia. Insomma, Sanchez segna il doppio dell'ex compagno di squadra: non è un dettaglio", la chiosa del pezzo.