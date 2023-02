Non un vertice d'emergenza, ma un faccia a faccia per trovare soluzioni in maniera costruttiva. Questo quello che oggi andrà in scena ad Appiano Gentile secondo il racconto della Gazzetta dello Sport. "L’a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin stamani sono alla Pinetina per parlare, insieme al club manager Riccardo Ferri, con il tecnico Simone Inzaghi. Non si tratta di un vertice d’emergenza né di una riunione organizzata, in fretta e furia, per prendere provvedimenti d’urgenza - conferma la rosea -. Da quando Marotta lavora all’Inter, ma anche negli anni precedenti il suo arrivo, i dirigenti sono soliti recarsi ad Appiano Gentile per analizzare insieme al tecnico di turno l’andamento del match disputato 24/48 ore prima. Qualunque sia stato il risultato del campo. La stessa cosa succederà oggi all’ora di pranzo".