Secondo quanto risulta alla Gazzetta dello Sport, la Juventus vuole giocare d'anticipo per Tiago Djalò per battere la concorrenza soprattutto dell'Inter e dei vari club che hanno messo gli occhi sul portoghese, free agent da giugno. Se i nerazzurri si sono portati decisamente avanti con l'entourage del difensore ex Milan, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei bianconeri, ha scelto, invece, di sfruttare i buoni rapporti con Lilla, con cui la scorsa estate ha trattato il passaggio di Timothy Weah l’estate scorsa. Una mossa per il futuro più che per l'immediato, visto che il giocatore è fermo da marzo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: la Vecchia Signora, in pratica, sta facendo dei ragionamenti sul reparto difensivo della prossima stagione, considerando che i discorsi per il prolungamento del contratto di Daniele Rugani non sono ancora entrati nel vivo e che l’addio Alex Sandro è praticamente certo. Ma quanto costerebbe l'operazione? "Qualcosa come 2-3 milioni, o magari riconoscere qualche bonus sul rendimento futuro", si legge sulla rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!