Nessuno mai come Hakan Calhanoglu. Scorrendo il lungo elenco dei 25 giocatori che sono passati direttamente dal Milan all’Inter o viceversa, secondo La Gazzetta dello Sport non ce n’è uno entrato nel cuore dei tifosi in così poco tempo: oggi Calha è un simbolo nerazzurro e anti-milanista.

"Oggi potresti trovarlo in curva Nord a lanciare cori come Dimarco" scrive il quotidiano in uno stralcio del suo pezzo, ricordando poi anche l'episodio dell'ultimo derby quando, dopo aver regalato l'assist da corner a Lautaro, si gira verso i tifosi del Milan che lo stavano fischiando e insultando e li zittisce, portandosi l’indice della mano al naso. "Non era mica così naturale che un ex milanista entrasse così dritto, con una marcia alta innestata, nel mondo Inter. Per di più lui, arrivato nell’estate 2021 a sostituire Eriksen, molto amato dagli interisti" puntualizza la rosea, ricordando poi altri episodi.