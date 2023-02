Nella giornata di ieri, Piero Ausilio l'aveva anticipato: "Rinnovi? Ci sono negoziazioni in atto e sono convinto che a breve per qualcuno cominceranno ad esserci novità positive". Secondo la Gazzetta dello Sport , queste novità positive iniziano da Hakan Calhanoglu , ormai a un passo dalla firma sul prolungamento con l'Inter. "Il turco ha raggiunto l'accordo: resterà fino al 2026 o al 2027 (opzione) e diventerà un simbolo del club - si legge -. Negli ultimi due giorni è stata trovata l'intesa con l'agente del calciatore, Gordon Stipic , per allungare il vincolo.

L'intesa sulle cifre c'è perché l'Inter voleva fare di Calha un punto di riferimento anche per il futuro e perché il turco non aveva dubbi sul legarsi al club di viale della Liberazione. Senza aspettare o negoziare troppo. Una dimostrazione importante di attaccamento alla maglia. La firma e l'ufficialità non tarderanno molto: giusto il tempo di sistemare i documenti e di individuare il momento giusto per l'annuncio".