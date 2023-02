Dall'Udinese all'Udinese: Marcelo Brozovic domani torna titolare contro i friulani, proprio la squadra con cui era sceso in campo dal 1' in maglia nerazzurra prima dell'infortunio. Era il 18 settembre e l'Inter era in piena crisi; ora si arriva da un pari deludente con la Samp, ma la classifica è ben diversa. La Gazzetta dello Sport prevede un doppio play, con il croato e Calhanoglu a dividersi i compiti della regia anche per non disperdere l'esperienza positiva del turco in quelle zolle di campo.

In vista del match di domani da valutare Robin Gosens, uscito dolorante a un adduttore contro la Samp e sostituito nell'intervallo dopo 45 minuti opachi. "Ieri il tedesco ha ripreso a lavorare in campo, buona notizia di per sé, e se oggi ripeterà la seduta in gruppo cresceranno le possibilità di vederlo in panchina domani - si legge -. I maggiori dubbi per Inzaghi, invece, si affollano davanti: in attacco ogni scelta dovrà essere ponderata in vista della sfida con il Porto. In Champions, per la notte più importante, Inzaghi pensa di schierare la coppia Lautaro-Dzeko, e per questo è probabile che almeno uno dei due riposi contro i friulani di Sottil".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!