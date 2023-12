Le operazioni di mercato a gennaio potrebbero diventare più complicate per le italiane dopo lo stop al Decreto Crescita. In compenso, non dovrebbero esserci particolari variazioni per quel che riguarda Tajon Buchanan, come riporta il Corriere della Sera. Il giocatore canadese guadagna 400mila euro al Bruges, se diventerà nerazzurro ne prenderà 1,5 milioni. Lo scoglio non sembra essere la busta paga.

Nel frattempo Marotta, secondo il quotidiano, ha prenotato due parametri zero per giugno: Zielinski in scadenza col Napoli e Djalò, su cui c'è anche la Juventus.