La trattativa tra Juventus e Chelsea per lo scambio di attaccanti entra nel vivo. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, i Blues hanno "aperto alla possibilità di prendere Vlahovic come contropartita per Lukaku. Si cerca l'accordo per il conguaglio economico", si legge nel tweet del giornalista di Sky Sport.