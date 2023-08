Dopo due anni trascorsi nell'Inter Primavera, in cui ha mostrato solo a tratti il suo talento cristallino, Nikola Iliev ha scelto di tornare in patria per mettersi in gioco nel campionato bulgaro. Il classe 2004 si è unito ufficialmente oggi al Cska 1948 Sofia, un club che gli ha offerto un progetto allettante: "Non è stato difficile per me prendere questa decisione - ha spiegato l'ex Botev duranta la conferenza stampa di presentazione -. Sono qui per crescere. Le ambizioni della squadra sono molto alte, così come le mie: voglio diventare campione di Bulgaria. Questo è un passo avanti per me. Per avere successo devi essere disciplinato e seguire i tuoi sogni. Non ho esitato a venire al CSKA, mi hanno proposto una buona offerta e non ho esitato. All'inizio ci vorrà del tempo per adattarsi, ma non credo che avrò problemi".

Iliev, infine, ha parlato anche del suo biennio nerazzurro: "Mi sono allenato molto con la prima squadra dell'Inter, uno dei miei idoli è Lautaro Martinez e ho cercato di imparare il massimo da lui. Mi tengo in contatto con i miei ex compagni".