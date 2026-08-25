Secondo Sky Sport, l'Inter starebbe pensando a un percorso di crescita lontano da Milano per Luka Topalovic, il centrocampista sloveno classe 2006 reduce dall'esperienza in Serie C con l'Under 23 nerazzurra. Tre club di Serie B avrebbero manifestato un interessamento per l'ex giocatore del Domžale: Juve Stabia, Catanzaro ed Empoli. 

Sezione: News / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 12:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.