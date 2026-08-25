Reduce da una stagione con una media di 30.082 spettatori e un tasso di riempimento dello stadio dell'83,85%, la Serie A è ripartita nello scorso weekend e, in base ai primi dati raccolti, con 75 mila spettatori per la prima contro il Monza, l'Inter è già balzata in vetta alla classifica stilata da Calcio e Finanza per il 2026/27. I nerazzurri sono seguiti dalla Roma per il momento, con i giallorossi che sono andati oltre quota 67mila nell’esordio casalingo di ieri contro la Fiorentina. La classifica – che per ora conta solo dieci club – andrà via via delineandosi con il passare dei turni, quando tutte le squadre avranno giocato almeno qualche partita casalinga.

Per quanto concerne il tasso di riempimento, nella prima giornata 6 società su 10 hanno superato il 90% con vette altissime per Genoa, Inter e Roma, tutte molto vicine a toccare il sold-out. La media di riempimento si avvicina al 90%, ma anche su questo fronte per avere un dato più lineare bisognerà comunque attendere qualche giornata e che tutte le squadre abbiano giocato in casa almeno una partita.