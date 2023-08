"Le big si sono rinnovate col mercato, qualcosa rispetto alla scorsa stagione è cambiato. Ma credo che dopo una sola giornata di campionato sia troppo presto per fare delle valutazioni". Ne è sicuro Dino Zoff, interpellato da TuttoCagliari.net anche per analizzare la lotta scudetto e le favorite al titolo: "Ovviamente ci sono quattro-cinque squadre che vanno per la maggiore e che vanno tenute in considerazione, come il Napoli campione uscente, la Juventus, il Milan, l’Inter e forse anche la Lazio.

Però mi sembra prematuro fare delle analisi a questo punto della stagione. Vedo che si tende a lasciarsi andare a qualche esagerazione già dopo la prima partita. Io direi di aspettare e vedere".