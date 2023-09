Gabriel Suazo, centrocampista del Tolosa, non è per nulla preoccupato dal fatto che alcuni giocatori chiave del Cile come Alexis Sánchez e Ben Brereton siano arrivati con pochi o nessun minuto nelle gambe agli appuntamenti di settembre del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026: "Sono convinto che daranno il massimo - le sue parole prima del match con l'Uruguay -. Quello dei pochi minuti è un parametro che non mi allarma, quando arrivi a giocare per la nazionale dai sempre il massimo, che tu giochi o meno per il tuo club".