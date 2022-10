Walter Zenga ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo anche dal proprio profilo ufficiale su YouTube: "Vittoria importante, che dà morale. Si è vista un'Inter compatta, che lotta e sa soffrire e che ha ritrovato la sua identità. Mi ha sorpreso il cambio di Danilo D'Ambrosio in luogo di Milan Skriniar, non me lo sarei mai aspettato. André Onana schierato nuovamente tra i pali è una scelta definitiva di Simone Inzaghi, la cosa mi piace perché l'allenatore deve sempre scegliere il meglio per la squadra. L'Inter mi è piaciuta, il Sassuolo è una squadra frizzante ma i nerazzurri hanno avuto la bravura di rimanere concentrati per tutta la partita".