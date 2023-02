Mattinata di relax per Javier Zanetti che ieri si è palesato sui campi da calcio del Robbiate per seguire il figlio. Secondo il racconto di primamerate.it, grande lo stupore dei presenti alla vista dello storico capitano nerazzurro che alzò la Coppa dei Campioni nel cielo di Madrid il 22 maggio 2010. "Accompagnato dalla moglie, Zanetti, si è seduto sugli spalti e ha tifato tutta la partita il figlio che con il suo team dell'accademia Inter ha sfidato i pulcini della Casatese. In molti che gli hanno chiesto un selfie e il capitano si è prestato volentieri per qualche scatto e autografo", si legge.