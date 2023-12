Lunga intervista rilasciata a Marca da Vitolo, ancora alle prese con l'infortunio, che nella chiacchierata con il quotidiano spagnolo ha parlato anche del periodo dell'Atletico Madrid e del Cholo Simeone: "L'Atleti sta vivendo una stagione incredibile. Quest'anno non solo subiscono pochi gol, ma per di più ne segnano due o tre a partita. Sono una delle squadre più in forma d’Europa, lo hanno dimostrato in Champions League" ha detto sul rendimento della squadra.

"Il lavoro di Simeone è incredibile. Nel calcio di oggi sono pochi gli allenatori che durano così a lungo in una squadra. Pochi si rendono conto di quello che sta facendo Simeone, ma quando gli anni passeranno, guarderemo indietro e vedremo davvero il lavoro che il Cholo ha fatto all'Atleti. Mi sto davvero godendo il gioco della squadra" ha detto sul tecnico. Poi sul rapporto personale instaurato con l'argentino conclude: "Ogni allenatore ha 25 giocatori e tutti pensano di dover giocare. Anche se ho giocato poco con lui negli ultimi anni, il mio rapporto con Simeone è molto buono. Mi sono fermato alla città dello sport qualche settimana fa e stavo parlando con lui. Non nutro alcun tipo di rancore nei suoi confronti, anzi. Mi ha dato l’opportunità di giocare in una grande squadra e mi sento onorato di essere stato allenato da lui. Ti auguro il meglio sempre.