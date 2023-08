José Luis Vidigal conosce molto bene Beto e il calcio italiano, da ex di Napoli, Udinese e Livorno a inizio anni 2000. L'ex centrocampista ha parlato ai microfoni di Sportitalia delle possibilità di vedere l'attaccante dei friulani con una maglia diversa al termine del mercato, consigliandone l'acquisto alle big che lo stanno seguendo come l'Inter. "Io guardo Beto e capisco che la gente non ha visto in lui ciò che vidi io. Per me lui ha tutti i mezzi per giocare in qualsiasi squadra lì in Italia."

La cifra richiesta dalla famiglia Pozzo per il momento ha frenato la trattativa, ma Beto - sempre secondo Vidigal - in nerazzurro potrebbe fare il salto di qualità decisivo e inoltre fornirebbe un apporto cruciale in zona gol alla squadra di Simone Inzaghi: "Dal punto di vista tecnico potrà migliorare sotto tanti aspetti. All'Inter troverebbe un allenatore che ha giocato nella stessa posizione e potrebbe imparare tante cose. Io vidi proprio un percorso così per lui... L'Inter gioca molto la palla nella metà campo avversaria e lì magari hai bisogno ogni tanto di un giocatore diverso. Lui è migliore nell'attacco alla profondità, è veloce, fisicamente è un animale. Ma sono cose che può imparare: la voglia c'è, la qualità anche, i gol. Magari non fa reti spettacolari, ma quello che conta alla fine è che la palla vada dentro."

Luca Pesenti