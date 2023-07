Il Borussia Moenchengladbach riparte all'insegna della rivoluzione dopo i numerosi addii che hanno coinvolto la rosa, compreso quello di Marcus Thuram passato all'Inter a parametro zero. Nonostante ciò, il nuovo tecnico Gerardo Seoane prova a vedere il lato positivo ai microfoni di Sky Sports Deutschland: "Vedo già del potenziale nella squadra. È la prima volta che se ne vanno così tanti giocatori che erano qui da tanto tempo; ma sarà una possibilità per vederne crescere altri".

Ha fatto scalpore, però, la partenza dei giorni scorsi di Jonas Hofmann, passato al Bayer Leverkusen dopo che si pensava a lui per il ruolo di capitano: "Non otterremo la stessa qualità, la stessa esperienza e la stessa reputazione a quel prezzo", ha dichiarato in merito il tecnico argentino.