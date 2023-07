Furio Valcareggi, noto procuratore, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web di tutta l'attualità del calcio italiano. Con un appunto ovviamente sull'arrivo all'Inter di Davide Frattesi, giocatore per il quale il figlio dell'ex ct azzurro spende un paragone di peso: "Frattesi è Marco Tardelli, è il giocatore del futuro che farà 100 gare in Nazionale. Un gioiello del calcio come si intende oggi.

L'Inter ha due dirigenti capaci come Beppe Marotta e Piero Ausilio, sanno bene cosa fare". Valcareggi spende poi delle belle parole per Alex Cordaz, che seguirà Marcelo Brozovic all'Al-Nassr: "Ragazzo stupendo, che ho conosciuto perché a Crotone avevo Claiton; è stato una vita in Calabria, era tifoso dell'Inter e Brozovic se lo è portato dietro. Raramente nel calcio arrivano queste belle notizie".