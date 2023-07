Lazar Samardzic, obiettivo di mercato dell'Inter per la mediana, non è sceso in campo come titolare nella gara amichevole tra l'Udinese e l'IUnion Berlino, iniziata alle 15.30, al Dolomiten-Stadion di Lienz, in Austria. Il serbo si accomoda inizialmente in panchina, al contrario di Beto, altro nome accostato ai nerazzurri, presente nell'undici iniziale di Andrea Sottil. Da capire se questa mossa dell'allenatore dei friulani sia semplicemente tecnica o legata a qualche trattativa in corso.