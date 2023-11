All'interno del suo spazio per Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha sottolineato quella che è stata la crescita caratteriale di Simone Inzaghi in questi tre anni di Inter: "Non sono mai stato tenero con Simone Inzaghi da quando è arrivato all'Inter, perché credo che nel primo anno abbia buttato lo Scudetto e credo che l'anno scorso sia arrivato troppo distante dal Napoli perdendo troppe partite in campionato. Ci sono state alcune gestioni come quella di Liverpool quando Edin Dzeko rimase in panchina ed entrò Matias Vecino perché cinque giorni dopo avrebbe dovuto giocare Torino-Inter, che non mi erano piaciute. Detto questo, la squadra ha sempre giocato un calcio molto gradevole, fornito ottime prestazioni, quasi vinto un campionato e un sacco di coppe.

Ma non mi piaceva la gestione di alcune cose, l'isterismo in alcune scelte. Del resto anche per lui era una sorta di prima volta in una squadra dove bisogna vincere. Credo che questa cosa si sia vista nei miglioramenti, nei comportamenti, anche nelle interviste. O nel non fare i cambi quando le cose vanno male: quest'anno lo ha fatto una volta sola, sbagliando, col Bologna".