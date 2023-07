È già tempo di pensare al campionato: il conto alla rovescia verso la prima giornata di campionato è iniziato. L'appuntamento è per sabato 19 agosto, quando a San Siro, alle 20:45 l'Inter affronterà il Monza nella prima giornata di Serie A.

Sarà subito una notte nerazzurra, che vedrà San Siro pronto e carico per la nuova stagione, con la spinta dei tifosi che hanno risposto alla grandissima in fase di abbonamento. Come annunciato nei giorni scorsi, sono esaurite le disponibilità di abbonamenti consumer per la stagione 2023/24, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società a quota 40.000 circa. Il sold-out si è raggiunto in una manciata di ore, necessarie per esaurire tutti i posti in vendita libera.

PUNTI VENDITA

In ragione del sold-out immediato degli abbonamenti i punti vendita San Siro e Inter Store galleria Passarella torneranno ai tradizionali orari:

Lo sportello biglietteria dell'Inter Store di Galleria Passerella aperto dal giovedì al sabato dalle 10:00 alle 19:00.

Il punto vendita San Siro, aperto dal lunedì al venerdì con orario 10.00-12.45 | 14.15-17.45.