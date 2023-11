Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'agente di mercato Davide Torchia ha risposto anche sul lavoro in crescendo di Simone Inzaghi con la sua Inter. "Dove l'ha cambiata rispetto all'anno scorso? Grazie a lui, ma anche grazie alla dirigenza. La squadra adesso ha due cose fondamentali: una consapevolezza diversa, data dalla finale di Champions League persa 'bene', e poi hanno determinati reparti che si sono compattati bene, come la difesa. Il centrocampo è tra i migliori d'Italia e poi bisogna considerare i rinforzi che sono arrivati, gente come Pavard, Frattesi...

Tutti si lamentano di Lukaku, ma Lautaro ha dimostrato che da solo è una sentenza, molto legato al club, con la testa con le spalle. Si è calato molto nella realtà del capitano. L'Inter di oggi è la più forte Inter degli ultimi 10 anni".