Nella giornata di oggi, al Viminale, è andato in scena un confronto su come affrontare la questione legata alla violenza tra ultras dopo gli scontri di Badia al Pino di domenica. Durante l’incontro, a cui hanno presenziato anche il ministro dello sport Abodi e i vertici di FIGC e Lega Serie A ha parlato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha voluto raccomandare la massima severità nelle sanzioni in fase preventiva contro le tifoserie violente. Al momento, ha ribadito Piantedosi, non si pensa a nuove norme, visto che si ritiene adeguate quelle già vigenti.