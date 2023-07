Stephen Carr, ex difensore del Newcastle e della Nazionale irlandese, ha presentato ai microfoni di Chronicle Live Kevin Zefi, il ragazzo delle giovanili dell'Inter finito nel mirino dei Magpies che si è rivolto proprio a Carr per avere consigli in merito alla sua carriera: "Avere un giocatore all'Inter non può che essere positivo per il calcio irlandese.

Kevin ha aperto una porta che era rimasta sempre chiusa. Gli italiani ora si stanno chiedendo: siamo stati un po' ciechi di fronte a questo, al talento che c'è in Irlanda? Non ci saranno mai tanti giocatori irlandesi in Italia quanti ne abbiamo avuti in Inghilterra negli anni, sarà un piccolo gruppo, ma penso ce ne saranno altri in arrivo.