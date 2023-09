In occasione del raduno della CAN, in corso a Coverciano, si è svolto oggi un incontro tra il ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti e gli arbitri di Serie A e B. Accolto dal Vice Presidente dell'AIA Alberto Zaroli e dal Responsabile della Commissione Gianluca Rocchi, il tecnico di Certaldo ha salutato i direttori di gara nell'auditorium del Centro Tecnico Federale: "Sono contento di questo momento di condivisione, la passione per il gioco del calcio ci unisce" le parole riportate sul sito della FIGC.