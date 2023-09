L'ex calciatore Simone Braglia intervenendo a Tmw Radio ha parlato del mercato anche dell'Inter: "L’Inter a mio avviso rimane più forte (del Milan, ndr), perché la società ha capito come sanare una rosa che aveva avuto qualche turbolenza, togliendo alcune mele marce. In più c’è la consapevolezza di aver giocato una finale di Champions League. Anche l’allenatore ha tratto coraggio dalla cavalcata della scorsa stagione, dimostrando anche più autorevolezza”.

Un giudizio su Sommer?

“Innanzitutto l’Inter ha ingaggiato Gianluca Spinelli, il miglior preparatore dei portieri che c’è in circolazione. Per lo svizzero ricordo l’Europeo del 2021, nel quale ritenni il miglior portiere non Donnarumma, ma proprio lo stesso Sommer”.