Lo spot che vede come protagonista Christian Vieri ideato dalla Lega Serie A per tentare di combattere il famigerato 'pezzotto' ha goduto di un finanziamento da parte dal Governo: stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, il Consiglio dei Mnistri ha messo a disposizione 350mila euro pubblici per la realizzazione della campagna. La produzione del filmato è costata nel dettaglio 150mila euro; poi c’è la spesa per la diffusione, oltre gli spazi gratis messi a disposizione dalle due emittenti titolari dei diritti tv, ovvero Sky e DAZN, per altri 200mila euro.

I primi assegni sono già stati staccati: guida con 25mila euro Cairo-Rcs e a seguire ci sono tutte le concessionarie dei principali quotidiani.