Avrebbe potuto esserci l'Italia nel destino di Semih Kaya, ex difensore del Galatasaray che lo scorso agosto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. Intervistato da NTVSpor, Kaya ha infatti affermato che due club hanno bussato alla sua porta nell'estate del 2014: "Juventus e Inter mi hanno fatto delle offerte. Ci siamo seduti al tavolo, io ho parlato con Pavel Nedved. Se fossi andato alla Juventus e all'Inter, però, avrei dovuto giocare in un'altra squadra di Serie A per mezza stagione per via delle regole sui tesseramenti degli extracomunitari. Al Galatasaray avevo il mio spazio e quindi ho deciso di dire no".