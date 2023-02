La magnifica tripletta con cui Francesco Pio Esposito ha trascinato l'Inter Primavera alla vittoria per 3-2 sul campo del Cagliari ha fatto gonfiare il petto al fratello Sebastiano, che su Instagram ha ripostato il video con le giocate messe in mostra ad Asseminello da centravanti classe 2005 di Chivu. "Che giocatore", il messaggio a corredo di Seba, già due gol in altrettante partite nella nuova esperienza al Bari. Insomma, un momento magico per l'intera famiglia Esposito.