Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, commenta ai microfoni di DAZN la sentenza di penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus prima dell'inizio del match contro il Monza: "Mi dispiace, fa male per il nostro sistema. Speriamo che possa dare la possibilità di ripartire, come calcio italiano siano in difficoltà. Del Sassuolo ho letto soltanto sui giornali, non so da dove sia uscita".