Andrea Pelamatti e Francesco Nunziatini, i due giocatori di proprietà dell'Inter passsati quest'anno a giocare nella Torres, formazione di Serie C, sono stati protagonisti di un evento organizzato dalla Biblioteca Popolare dello Sport della città sarda in qualità di ospiti d'eccezione della presentazione dei libri di Gianfelice Facchetti, avvenuta presso la sala conferenze della Fondazione Sardegna. L'obiettivo dell'iniziativa è far conoscere le storie del calcio e dei calciatori alla città.