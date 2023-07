Intervistato da Sportitalia, l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, rispondendo a proposito di Domenico Berardi ha parlato anche di Davide Frattesi, neo acquisto dell'Inter: "Io in realtà mi limito a dire se un giocatore è adatto o meno a come giochiamo. Berardi? Ora è un giocatore del Sassuolo, è uno di quelli che mi piacerebbe allenare come tanti altri come ad esempio Frattesi".

Il tecnico biancoceleste ha poi candidato l'Inter per la vittoria dello Scudetto: “Vedevo l’Inter davanti agli altri anche l’anno scorso, poi il Napoli ha fatto un capolavoro con un campionato che ha tagliato le gambe a tutti. Ma io sinceramente il centrocampo dell’Inter lo vedo come uno dei più forti d’Europa non d’Italia. Frattesi colpo perfetto per l’Inter? Non lo so, è un grandissimo giocatore in questa stagione ha fatto un passo in avanti enorme. Simile a Barella per caratteristiche però sicuramente è un colpo importante. Perdi un giocatore importante come Brozovic, però rimane uno centrocampi più forte d’Europa”.